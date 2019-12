Sanità, Alberti: "Omissione di atti sulla legge del trasporto sanitario"

La terza commissione regionale ha ascoltato i protagonisti del trasporto sanitario, sia volontari che professionisti del 118. Il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti, dichiara che ci sarebbe stata la fuoriuscita di alcuni documenti che sarebbero arrivati a volontari e professionisti prima che ai relatori in commissione sanità.

“In commissione e sui giornali, si parla di ore di formazione, di personale ridotto, di attrezzature sulle ambulanze e sulle auto mediche di cui noi non sappiamo nulla. Ho il sospetto che quelle fantomatiche delibere che dovrebbero normare il trasporto di emergenza/urgenza siano già circolate, almeno in bozza, tra gli operatori e i volontari, ma omesse ai consiglieri regionali membri della commissione. E questo è un fatto gravissimo”.

“La commissione in questo modo diventa inutile, inutili le audizioni. Siamo diventati dei passacarte senza nemmeno le carte! Il sospetto è diventato quasi certezza quando anche stamattina sono stati espressi giudizi dagli operatori del settore, con particolari che a noi sono stati omessi. La legge è stata depositata a febbraio, evidentemente le delibere sono in lavorazione e sono state fatte uscire addirittura prima che la legge desse mandato alla Giunta di emanarle. Questo è grave – conclude Alberti - sembra che si sta cercando di scrivere le delibere in modo del tutto clientelare, correggendole su richiesta di chi fa più comodo o ha più peso elettorale”.

