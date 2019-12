'Scandicci è Natale', ecco il programma

Scandicci si accende di Natale. Piú di 80 eventi, tante piazze animate, un albero in ogni quartiere, luci natalizie che illuminano la città, le canzoni delle feste, e poi concerti, spettacoli, incontri culturali. Il Natale di Scandicci è tutto questo e molto altro, un calendario di iniziative organizzate da tante associazioni, dalle categorie economiche, dai negozianti, dall’Amministrazione Comunale, che di Natale in Natale è sempre più ricco e che il Comune di Scandicci ha riunito anche quest’anno in un programma unico in distribuzione in città, e che trovate anche qui in formato web. Intanto nel pomeriggio di martedì 3 dicembre il Sindaco Sandro Fallani, il Presidente di Città Futura Vittoriano Farsetti e i rappresentanti di Confesercenti Scandicci hanno inaugurato in piazza Resistenza il Mercato dell’Avvento, dando così il via ufficiale al Natale in città, con le luminarie nelle strade e nelle piazze a cura del commercio cittadino. Come da tradizione, infine, per l’addobbo degli alberi si attendono i giorni attorno all’8 dicembre: venerdì 6 i bambini delle scuole saranno presenti all'accensione dell’albero cittadino di piazza Resistenza, una punta di Abete rosso di 13 metri proveniente dal Monte Falterona; sempre gli alunni e gli insegnanti delle scuole lunedì 9 dicembre addobberanno gli alberi nei quartieri cittadini.

Il programma Scandicci è Natale.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

