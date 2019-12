È stata chiesta una condanna a 8 anni di reclusione per l'uomo che lo scorso 29 maggio si era barricato in casa a Sansepolcro minacciando, con fucile alla mano, due amici. La condanna per l'uomo, un 44enne, è stata chiesta dal pm nel processo che si è tenuto oggi. Le accuse sarebbero tentato omicidio e sequestro di persona. La sentenza è prevista per l'11 dicembre.

