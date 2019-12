Spaccia eroina alle Cascine, arrestato 32enne

Nella serata di ieri, nei pressi della fermata 'Cascine' della tramvia linea 1, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Firenze Oltrarno hanno arrestato un nigeriano 32enne sorpreso cedere una dose di eroina (1 grammo) ad un uomo, in cambio di una banconota da 25 Euro.

Durante l’attività di contrasto, i militari in servizio lungo via Argingrosso, hanno pedinato il nigeriano fino alla fermata “Cascine”. Dopo pochi minuti di osservazione, i Carabinieri notavano avvicinarsi un uomo, il quale afferrava un involucro in cambio di alcune banconote. Immediatamente fermati, ad esito di perquisizione indosso al cedente venivano ritrovate altre banconote per un valore di 165 Euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’acquirente, dopo la segnalazione alla locale Prefettura, è stato rilasciato, mentre l’arrestato, trattenuto presso la caserma di Oltrarno, è stato condotto, nella mattinata odierna, innanzi al giudice del Tribunale di Firenze per la convalida del suo arresto e per essere giudicato con rito direttissimo.

Tutte le notizie di Firenze