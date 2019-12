Teatro, le 'Signorine' De Sio e Danieli al Verdi di Santa Croce

Venerdì 6 dicembre alle 21.15 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno sarà di scena uno spettacolo molto atteso Le signorine di Gianni Clementi, con Isa Danieli e Giuliana De Sio, la regia è di Pierpaolo Sepe e la voce del mago è di Sergio Rubini.

Due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamento poco lontano. Una esistenza scandita dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti.

Le Signorine è una commedia che sfrutta abilmente la comicità celata dietro al tragico quotidiano, un testo che ben si presta a una grande prova d’attrici per Danieli e De Sio. Nella loro veracità napoletana Rosaria e Addolorata, le due sorelle protagoniste, sanno farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

