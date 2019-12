Tirocini in Regione, al via 23 percorsi: come fare domanda

Sono 23 i tirocini formativi e di orientamento della durata di sei mesi, che la giunta regionale toscana attiverà prossimamente presso le strutture della Regione.

L'obiettivo di questi percorsi non è quello dell'inserimento lavorativo ma, dichiaratamente, quello di favorire l'affinamento del processo di formazione e apprendimento, con una modalità che prevede l'alternanza di teoria e pratica.

I tirocini, che potranno essere prorogati fino al raggiungimento del limite di dodici mesi, nei casi previsti dalla normativa, saranno attivati presso le seguenti direzioni: Giunta, Organizzazione e sistemi informativi, Urbanistica e politiche abitative, Avvocatura, Cultura e ricerca, Istruzione e formazione, Politiche mobilità, infrastrutture e Trasporto pubblico locale, Difesa del suolo e protezione civile.

I requisiti richiesti e le attività formative che i tirocinanti dovranno svolgere sono pertanto diversificate a seconda della direzione ospitante. Per tutti è richiesto, come requisito di accesso, il possesso del diploma di laurea.

Ad oggi sono in pubblicazione i seguenti avvisi:

Direzione Generale della Giunta regionale Politiche di coesione e Cooperazione Territoriale Europea scadenza 10 dicembre 2019

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2019AD00000020120

Politiche per l'attrazione degli investimenti scadenza 10 dicembre 2019

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2019AD00000020170

Progetto Caronte (in materia archivistica nelle province di Lucca, Firenze, Prato) scadenza 17 dicembre 2019

http://www.regione.toscana.it/-/quattro-tirocini-di-formazione-e-orientamento

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana