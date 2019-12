Torna il Merc'ANT di Natale a Villa Arrivabene

Il Merc’ANT di Natale promosso da Fondazione ANT Italia Onlus si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre con orario venerdì 15-19, sabato e domenica 10-13 e 15-19 all’interno di Villa Arrivabene (sede del quartiere 2) in piazza Alberti 1/A,. Non mancherà l’occasione per trovare tante cose nuove come oggettistica e decorazioni natalizie, biancheria per la casa, bigiotteria, borse, abbigliamento, accessori, cosmesi, pelletteria, prodotti eno-gastronomici (vino, salumi, dolci) e tanto altro, frutto della solidarietà di aziende e privati e confezionate dalle volontarie ANT, senza le quali non sarebbero possibili queste iniziative. Inoltre sarà possibile trovare il Paniere delle eccellenze toscane realizzato con i prodotti donati da tante aziende della filiera agro alimentare toscana e contenente una selezione di prodotti tra cui vino, olio, pasta, biscotti, sughi, miele e conserve. Il Paniere delle Eccellenze è di fatto il progetto grazie al quale ANT ha messo in rete il tessuto economico e sociale della regione: il Paniere infatti è un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora) e di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore e nello stesso tempo uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione. La Manifestazione gode del patrocinio del Comune di Firenze e rappresenta un appuntamento importante per il Quartiere 2. Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere le attività di assistenza domiciliare e specialistica che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie in 10 regioni italiane tra cui la Toscana (dove opera a Firenze, Prato, Pistoia) e i progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti portati avanti dalla Fondazione. La struttura sanitaria nella regione Toscana è composta da 9 medici, 7 infermieri e 4 psicologi.

Per informazioni contattare : 055 5000210

Fonte: Ufficio Stampa

