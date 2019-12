Tweet filonazisti, Ciampi (Pd): "Chiediamo provvedimenti urgenti"

“Chiediamo al ministro Fioramonti di prendere provvedimenti urgenti per prevenire e stigmatizzare gli episodi di insegnati e professori che manifestano, soprattutto sui social, dichiarazioni apertamente razziste, violente, xenofobe, se non addirittura naziste”.

Lo dichiara Lucia Ciampi, deputata Pd, presentando un’interrogazione a sua prima firma e sottoscritta da tutti i componenti del gruppo Pd alla Camera.

“Il post del professore dell’ateneo di Siena che inneggiava ad Hitler è soltanto l’ultimo di una serie di gravissime ed inaccettabili esternazioni pubbliche da parte di una docente. Non si tratta – prosegue l’esponente dem - di una polemica pretestuosa contro i ‘cattivi maestri’ ma di una evidente incompatibilità tra chi fomenta all’odio razziale nonostante assuma un ruolo centrale nell’educazione di bambini e ragazzi. La scuola, al di là delle convinzioni politiche personali, non può rinunciare alla sua vocazione di luogo di integrazione e contrasto a ogni forma di razzismo. Occorre quindi un intervento tempestivo ed efficace del ministero – conclude Ciampi - a partire da un codice etico condiviso dall’intero corpo docente soprattutto per quanto riguarda le esternazioni sui social network. Le semplici scuse, per di più tardive, non possono continuare a essere la soluzione del problema”.

