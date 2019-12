Un Natale da sogno a Pontedera con i Mercatini e le domeniche al Museo Piaggio

La magia del Natale è pronta ad avvolgere Pontedera, con un doppio evento che rappresenta una novità assoluta per la città della Vespa. A partire da domenica 8 dicembre prenderanno il via due nuove iniziative realizzate da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con la Fondazione Museo Piaggio e il Comune di Pontedera, in una veste che richiama quella incantevole e suggestiva delle tradizionali località turistiche meta dei mercatini natalizi. In centro, sull'asse di via Lotti e via Verdi, e nel piazzale antistante al Museo Piaggio, saranno allestiti dei caratteristici chalet in legno che ospiteranno prodotti artigianali ed eccellenze eno-gastronomiche del territorio.

“I mercatini sono una bella vetrina per il nostro territorio” – l'annuncio del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli: “Con la presenza e la partecipazione del Museo Piaggio riusciamo ad allargare l'offerta del Natale di Pontedera aggiungendo un significativo tassello in più”.

“Organizzare i mercatini di Natale è una gran bella occasione per la città, così come preziosissima è la collaborazione del Museo Piaggio che è un formidabile polo di attrazione turistico per Pontedera. Come Confcommercio siamo a disposizione per fare molte altre iniziative insieme” - la dichiarazione del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli.

“Fino al 24 dicembre in via Lotti e in via Verdi i Mercatini di Natale animeranno il centro con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, dal lunedì alla domenica. Le due strade nel cuore della città vestite a festa faranno vivere ai visitatori due settimane da fiaba, con mercatini di prodotti artigianali e creativi in una tipica atmosfera natalizia e la speciale partecipazione, nel week-end del 14-15 dicembre, dei produttori della Strada del Vino delle Colline Pisane” - spiega il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli.

“Pontedera si sta dando molto da fare e noi non potevamo rimanere indietro” – il commento entusiasta del presidente della Fondazione Piaggio Riccardo Costagliola: “Il nostro obiettivo è quello di abbinare la mostra su Leonardo ai festeggiamenti del Natale come parte integrante del centro cittadino. Oltre gli chalet e il tradizionale albero di Natale, ci saranno giochi e intrattenimento per bambini, e tante sorprese”.

Nelle domeniche dell'8, 15 e 22 dicembre, per la prima volta in assoluto, visitatori e turisti potranno vivere l'atmosfera natalizia nelle “Domeniche al Museo Piaggio”. In questi giorni, dalle 10 alle 19, piazzale Corradino d'Ascanio ospiterà nelle casette in legno prodotti artigianali locali ed eccellenze eno-gastronomiche del territorio, con gli stand della Bottega di Canneto, Canova Cafè, Vivo!, Vapori di Birra e Savini Tartufi, oltre a brand emergenti come Sorry I'm Different della stilista Ilaria Toncelli e ai caratteristici “Ape Tuscan Street Food”. Lo chalet dell'Istituto Modartech ospiterà l'ufficio turistico e sarà presente un'affascinante stand espositivo di Piaggio. Tre domeniche di puro gusto e svago, dove anche i più piccoli potranno divertirsi tutti i pomeriggi con la speciale animazione per bambini.

Non mancheranno le occasioni per acquistare e assaggiare i prodotti tipici locali in una location storica per la città di Pontedera, che proprio negli stessi giorni ospita la mostra dedicata al genio di Leonardo Da Vinci “Dalle macchine di Leonardo all'Industria 4.0”, in programma al Museo Piaggio fino al 29 febbraio 2020.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

