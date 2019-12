Via dello Stadio, dopo l'ultimatum finiti i lavori di asfaltatura

Dopo numerosi richiami alla ditta aggiudicataria per richiedere il completamento degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale in Via dello Stadio, interrotti dopo una prima fase di lavori, il Comune di Castelfranco di Sotto aveva avviato un procedimento che avrebbe potuto portare anche alla risoluzione del contratto con un allungamento ulteriore dei tempi di realizzazione. Fortunatamente questo tipo di conseguenza è stata evitata, con una risposta della ditta che ha completato l’asfaltatura della strada entro il termine ultimo indicato dall’ente comunale.

“Si tratta di un intervento importante che va finalmente a risolvere particolari criticità che da tempo caratterizzavano questo tratto di strada. Un collegamento percorso ogni giorni dalle tante persone che usufruiscono dei nostri impianti sportivi”, ha commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti.

“Avevamo intrapreso una strada molto dura e difficile che avrebbe portato alla risoluzione del contratto. Fortunatamente abbiamo avuto, non senza sorpresa, una reazione positiva da parte della ditta incaricata all’esecuzione dei lavori, che ha finalmente portato a compimento l’intervento di asfaltatura”.

“L'intervento era necessario ed indispensabile alla viabilità comunale. Non poteva assolutamente essere rimandato. Mi dispiace profondamente per la situazione di disagio che si è venuta a creare, ma questo tipo di ostacolo non lo potevamo in nessun modo prevedere ne evitare”. Nei prossimi giorni saranno effettuati i lavori per la segnaletica stradali degli stop agli incroci.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

