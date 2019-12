Viabilità a Reggello, Scipioni e La Grassa su rischio idrogeologico

Viabilità e rischio idrogeologico. "A Reggello - sostengono i consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa (Lega-Centrodestra per il cambiamento) insieme alla consigliera comunale Elisa Tozzi - il territorio comunale è allo stremo. Occorrono pianificazione ed interventi seri per la menutenzione stradale e risorse per la prevenzione di frane ed allagamenti. Occorre maggiore celerità e tempismo nel completamento di opere strategiche e funzionali alla viabilità per il comune e l’intero fondovalle. Le amministrazioni spesso sono lasciate sole ad affrontare problemi e criticità. Ora subito soldi e risorse nei Comuni della provincia per interventi straordinari finalizzati alla messa in sicurezza del territorio. Reggello e la vallata valdarnese da troppi anni sono ignorati da Regione e Città metropolitana".

L’eccezionale intensità dei fenomeni meteo, continuano i consiglieri, "è diventata la regola ed il territorio non è più in condizione di sostenere mancati interventi decennali.

Nella giornata di ieri sono emerse tutte le criticità di una rete viaria (comunale e non solo) la cui manutenzione, al di là di interventi singoli, è globalmente carente da anni, con strade che diventano fiumi e l’asfalto che cede; per non parlare poi dei gli eventi franosi. Viene da chiedersi come sia possibile che nessun intervento di messa in sicurezza sia stato attuato in questi anni, dato che è noto come quel tratto di strada da Borgo a Cascia al fondovalle presenti criticità. È evidente che servono interventi e verifiche più consistenti sulle cause e sugli interventi da eseguire. Per quanto tempo ancora dovremo aspettare?".

La viabilità del fondovalle "è ancora in condizioni inaccettabili, con il nuovo tratto della regionale che ancora non è terminato, per non parlare della rotonda al casello".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

