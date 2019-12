Il weekend del vivaio Abc Castelfiorentino

U18 Silver

Quarta vittoria consecutiva e derby letteralmente dominato: i ragazzi di Cantini e Chiarugi si impongono 82-39 sui cugini della Virtus Certaldo e calano il poker. Partita rimasta in bilico giusto il tempo della prima frazione: poi, con un break di 29-14 nel secondo quarto, i gialloblu scappano andando al riposo lungo sul 44-20. Nella ripresa la musica non cambia: la truppa castellana deve soltanto amministrare. Autorità, intensità e il derby è Gialloblu.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – VIRTUS CERTALDO 82-39

Parziali: 15-6, 29-14, 13-6, 25-13

Tabellino: Campinoti 2, Cetti 2, Barlabà 4, Paciscopi 2, La Rosa 9, Montagnani 5, Giotti 18, Castellacci 12, Cavini 14, Arrighi 2, Talluri, Marrucci 12. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U16 Gold

Partita fatti di alti e bassi e chiusa con una sconfitta casalinga quella dei ragazzi Piccini e Sonnati che si arrendono al Galli 61-74. Con Zaadar e Ciampolini sugli scudi, dopo un buon avvio che vale il +7 al 10′ (19-13), nella seconda frazione i gialloblu subiscono il contro break degli ospiti che passano a condurre al riposo lungo (34-39). Nella ripresa, nonostante i tentativi castellani di riprendere in mano l’inerzia, il Galli continua a condurre (52-62 al 30′) e nell’ultimo parziale, complice anche la delicata situazione falli, la rimonta non si concretizza.

ABC CASTELFIORENTINO – GALLI BASKET 61-74

Parziali: 19-13, 15-26, 18-23, 9-12

Tabellino: Zaadar 18, Ciampolini 21, Bracali 7, Zeni 4, Papini 7, Pucci 2, Cini 2, Filippini, Bartalucci, Fontanelli. All. Pucci. Ass. Sonnati.

U14 Elite

Vittoria di misura per i ragazzi di Calvani e Cioni che tra le mura amiche fanno la voce grossa contro Pistoia: 95-32 il finale al PalaBetti. Gara subito indirizzata con un primo quarto senza storia: 40-10 al 10′. Un vantaggio che mette dunque l’ipoteca sul match, con i gialloblu che possono gestire senza grossi patemi d’animo le restanti frazioni. Si va negli spogliatoi sul 54-16, e nella ripresa coach Calvani può dare ampio spazio a tutti i suoi ragazzi.

ABC CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET 2000 95-32

Parziali: 40-10, 14-6, 18-9, 23-7

Tabellino: Ticciati 16, Rosi 7, Merlini 8, Viviani 10, Damiani 9, Lilli 4, Marchetti 15, Bartolini 8, Bici 5, Echerle 7, Spuntarelli 6, Bernardoni. All. Calvani. Ass. Cioni.

U14 Femminile

Sconfitta amara nel derby esterno per le ragazze di Banchelli e Iserani che cadono a Empoli 67-30. Gara dai due volti e di fatto decisa in una seconda parte completamente da dimenticare. Infatti, dopo un ottimo avvio e due primi quarti giocati punto a punto (11-7 al 10′, 22-18 al riposo), nella ripresa l’inerzia passa completamente in mano alle locali che approfittano delle difficoltà castellane e piazzano due pesanti break scappando irrimediabilmente.

USE BASKET ROSA – BASKET CASTELFIORENTINO 67-30

Parziali: 11-7, 11-11, 21-10, 24-2

Tabellino: Barbella 10, Taddei 2, Capitani 3, Cappelli 4, Dani 6, Costa 1, Betti 2, Sanesi 2, Risoli, Mancini, Ibrahimi, Ndiaye. All. Banchelli. Ass. Iserani.

U13 Blu

Chiude imbattuto il proprio girone il gruppo Blu U13 che batte anche Poggibonsi con un 90-17 che parla da solo. Altro match senza storia che già al 10′, sul 38-1, fa lentamente partire i titoli di coda. Ancora una volta partita amministrata con carattere e autorità, che regala ai gialloblu il primo posto nella prima fase. Adesso turno di riposo in attesa del calendario della seconda fase.

ABC CASTELFIORENTINO – POGGIBONSI BASKET 90-17

Parziali: 38-1, 14-7, 20-3, 18-6

Tabellino: Bacci M. 7, Ricci 2, Carzoli, Giglioli 4, Bacci T. 4, Filomeno 16, Vallerani 15, Casadei 10, Prifti 2, Leti 10, Gjioni 12, Marchetti 8. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

U13 Giallo

Chiude con il botto anche il gruppo U13 Giallo che espugna il parquet del Costone Siena 61-67. Match combattuto, con i gialloblu bravi a non mollare nonostante i tanti problemi di falli. Dopo una prima parte punto a punto (28-25 all’intervallo), nella ripresa l’intensità difensiva si alza e la truppa castellana allunga arrivando a giocarsi il tutto per tutto nella volata. A due giri di lancette dalla sirena Siena torna a -3, ma una bomba e due recuperi in difesa tingono il match di gialloblu. I ragazzi di Mostardi chiudono dunque terzi il proprio girone in attesa della seconda fase.

COSTONE SIENA – ABC CASTELFIORENTINO 61-67

Parziali: 13-14, 15-11, 16-23, 17-19

Tabellino: Pieri 9, Altamore 10, Fiorentini, Kamberaj 2, Zecchi 14, Agbegninou 5, Macalindong 2, De Simone 2, Niccolini 2, Barlabá 7, Mancini, Bufalini 10. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Minibasket

Nel weekend del Minibasket Abc prosegue la corsa degli Aquilotti di Antonio Ticciati e Camilla Calvani che espugnano Pomarance portando a casa tutti i sei tempini e chiudendo dunque sul 18-6. Altra prova di autorità e carattere per i gialloblu, che confermano dunque i progressi già mostrati nelle gare precdenti.

Sconfitta all’esordio, invece, per gli Scoiattoli di Nicol Banchelli e Emanuela Lora, di scena a San Miniato per il debutto ufficiale nel loro primo campionato 4c4. 17-7 il finale, con cinque tempini persi ed uno pareggiato: un primo impegno che ha messo in luce cose buone e cose da migliorare per un gruppo che sta crescendo di giorno in giorno.

