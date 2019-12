Allarme antintrusione sul cellulare, i carabinieri arrestano i ladri

Nel tardo pomeriggio di ieri, 3 dicembre, una donna si è rivolta ai carabinieri dopo aver ricevuto sul suo cellulare un alert dell’allarme anti intrusione della propria abitazione in via Terenzano a Firenze. I carabinieri del Norm sono giunti sul luogo per le verifiche del caso. Il cancello era aperto e i militari si sono avvicinati con circospezione all’edificio, notando un bagliore di torcia provenire dalle finestre. Hanno pertanto deciso di irrompere in casa dove hanno sorpreso un uomo incappucciato che, munito di torcia e guanti, rovistava dentro un mobile.

La bonifica degli ambienti ha consentito di rintracciare un altro malvivente in una stanza attigua. La refurtiva, consistente in diversi monili in oro, è stata interamente recuperata e restituita alla donna.

Dal controllo di uno zainetto nella disponibilità dei due soggetti, un 31enne con precedenti specifici ed un 33enne, entrambi di nazionalità albanese, sono state trovate apparecchiature elettroniche asportate poco prima nel corso di altro furto commesso in una abitazione della vicina via di Montalbano, anch’esse restituite agli aventi diritto.

I due albanesi sono stati dichiarati in stato di arresto e nella mattinata odierna, dopo l’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Firenze, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Sollicciano.

Tutte le notizie di Firenze