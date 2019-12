Apprendistato in duale, all'IIS Ferraris-Brunelleschi il Progetto Forlav

Giovedì 5 dicembre 2019, alle ore 17, all’IIS “Ferraris Brunelleschi” di Empoli (FI), nella la sede di Via Sanzio 187 ci sarà una prima presentazione del progetto Forlav per la Promozione dell’Apprendistato in duale.

L’IIS “Ferraris Brunelleschi” è capofila del progetto, e insieme ai partner IISS “Calamandrei” di Sesto Fiorentino, l’agenzia formativa “Euroconsulting” di Prato, l’agenzia formativa “Il Duomo” di Firenze, l’ARRR fi Firenze, introduce questa modalità di collaborazione fra scuola ed impresa.

Chiedo gentilmente la Vostra presenza nel ruolo di organo di informazione e nel ruolo di professionista giornalista, almeno per avere un primo contatto, e comunque portare il punto di vista dei giornalisti e delle testate da voi rappresentati.

Depliant per le aziende

Depliant progetto scuola-lavoro Primo Livello

Depliant Scuola-Lavoro Terzo Livello

Fonte: IIS “Ferraris Brunelleschi” Empoli

