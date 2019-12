Un 37enne di origini marocchine è stato arrestato a Signa per detenzione e spaccio di droga. L'uomo è stato sorpreso in via Indicatorio nei pressi di un circolo sportivo con della droga con sé. I successivi accertamenti in casa del 37enne hanno permesso di ritrovare 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3.305 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio. L'uomo si trova ora a Sollicciano.

Tutte le notizie di Signa