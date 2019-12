Carabiniere in manette: l'uomo è stato arrestato dai colleghi di Prato durante le indagini su una rapina in casa di una famiglia cinese avvenuta nel capoluogo a maggio scorso. Il militare è finito in manette assieme ad altre due persone e adesso tutti sono in carcere. Questi sarebbero indagati per aver pensato il colpo e aver fatto da basisti. I 3 presunti autori materiali del furto sono già stati arrestati a luglio.

Tutte le notizie di Prato