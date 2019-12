Basket Castelfiorentino conquista il derby contro l'Empoli Basketball

Il derby è gialloblu.

Dopo le sconfitte subite per mano di Vicopisano e Colle il Basket Castelfiorentino di Gianni Lazzeretti torna alla vittoria e lo fa in uno dei match più attesi: 57-51 il finale al PalaBetti contro l’Empoli Basketball.

Una vittoria che serviva per riprendere la corsa dopo i due stop, e che vale doppio: perchè si trattava di uno scontro diretto e perchè giunta in una partita che non è mai come le altre. Come ogni derby che si rispetti, infatti, accanto agli aspetti tecnico-tattici tanto hanno significato la testa e l’orgoglio in una gara giocata sul filo dell’equilibrio e decisa nell’ultimo parziale.

Che sia un derby combattuto lo si capisce fin dalla palla a due, anche se sono i gialloblu i primi a tentare l’allungo: 15-11 al 10′. La risposta empolese, però, non si fa attendere e nella seconda frazione gli ospiti cambiano passo, approfittando anche di troppi errori in casa castellana: 8-18 il parziale e Empoli che passa a condurre all’intervallo lungo (23-29). Lazzeretti sveglia i suoi negli spogliatoi e al rientro ecco la reazione castellana che riporta la gara in perfetta parità, fino a rimettere la testa avanti al 30′ (37-36). Nella quarta frazione l’autorità dei gialloblu decide la sfida: con Donati e Morandini sugli scudi la squadra di casa scappa, amministra e vince.

BASKET CASTELFIORENTINO – EMPOLI BASKETBALL 57-51

Parziali: 15-11, 23-29 (8-18), 37-36 (14-7), 57-51 (20-15)

Tabellino: Garosi 1, Puccioni 4, Medici, Fioravanti 6, Morandini 14, Gandolfo 5, Massacci 3, Arfaioli, Calvani, Bianchi 2, Donati 19, Vanni 3. All. Lazzeretti. Ass. Gradella.

Arbitro: Zanzarella di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

