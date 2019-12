Bis per 7Layers come leader della crescita in Italia

La 7Layers, azienda con sede anche a Montelupo Fiorentino oltre che a New York, Torino e Hong Kong non si ferma: dopo essere stata premiata ben 3 volte (uno, due e tre) dal Financial Times per la crescita di fatturato, e dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento “Leader della crescita 2019“, anche quest’anno 7Layers è saldamente presente nella classifica delle 400 aziende che più tra tutte hanno avuto un’importante crescita di fatturato, entrando così in “Leader della crescita 2020“.

La classifica è stilata osservando precisi criteri. Chiaramente, il più importante è lo stesso dato di fatturato, certificato da un membro del comitato esecutivo dell’azienda e controllati da Statista, la quale ha poi delineato la classifica in base alla crescita media annuale nel triennio.

“Essere nuovamente nell’autorevole classifica de Il Sole 24 Ore e Statista è per noi fonte di grande soddisfazione che premia il grande lavoro svolto in tutti questi anni di grande evoluzione” commenta Riccardo Baldanzi, CEO e CFO di 7Layers.

7Layers si posiziona con una crescita nel triennio (tasso CAGR, Compound Annual Growth Rate) pari al 47,47%, con un fatturato 2015 pari a 1 milione e 825mila euro ed un fatturato 2018 di ben 5 milioni e 852mila euro. E’ noto come la crescita, se riferita solo ad un breve periodo, sia poco significativa. Al contrario – come nel caso di 7Layers – un aumento costante di fatturato è dimostrazione non solo di alta solidità aziendale, bensì anche di strategie manageriali efficienti.

“Ci siamo espansi worldwide, con due nuove sedi, una a New York e l’altra ad Hong Kong. Tuttavia siamo orgogliosi di rimanere un’azienda totalmente italiana, in grado di crescere peraltro anno su anno a doppia cifra, portando la nostra competenza a disposizione di grandi clienti da ogni parte del globo” commenta Fabrizio Rosina, CEO e CTO dell’azienda.

Fonte: 7Layers

