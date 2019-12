Caos per Ascoli-Livorno, Daspo per tre ultras toscani

Daspo per tre livornesi per fatti accaduti dopo la partita Ascoli-Livorno. I fatti risalgono alla partita del 14 settembre scorso. Uno dei 3, un 38enne, ha ottenuto un daspo di 5 anni per aver roteato con fare minaccioso la cintura. Gli altri due sono invece stati coinvolti per aver lanciato accessori di rubinetteria presi dal bagno del loro settore. Per un 33enne è stato emesso un daspo di 3 anni, mentre è ancora da valutare la durata del daspo per un 24enne che già era colpito dal divieto per tre anni.

