Cinema e casinò, un connubio indissolubile

04Il gioco, il piacere della scommessa, il brivido dell’imprevisto, sono tutti elementi che accompagnano l’uomo da sempre e che si sono spesso legati alla cinematografia, alla narrativa, a racconti e scene memorabili.

Dagli imperatori romani, quali Cesare, Augusto e Giulio, ai quali piaceva partecipare ai Saturnia (giochi d’azzardo aperti al pubblico) sparsi fra la gente comune , passando per le miriadi di scene di James Bond che si svolgevano all’interno di un casinò, fino ad arrivare ai nostri giorni ai tanto discussi casinò online, talmente realistici da sembrare più veri della realtà, come leovegas live casino, ad esempio, dove ci interfacciamo con veri e propri croupier. Il gioco d’azzardo è dunque parte integrante della vita umana e la cinematografia (e la narrativa) ne ha preso spesso e volentieri spunto per creare momenti di suspense, oltre al già citato agente 007 più famoso del mondo, vediamo quali sono i film che hanno legato le proprie fortune a quelle di un casinò:

-Casino Royale (Fate il vostro gioco)- ventunesimo capitolo di James Bond, l’agente 007 si trova di fronte il diabolico Le Chiffre all’interno di un casinò, consigliato ai fan della “texana”

-The Gambler ( Il giocatore)- Remake del famoso film “40 mila dollari per non morire”, in cui il professore universitario Jim dovrà fare i conti con la sua passione per il gioco che lo porterà in situazioni da risolvere

-Ocean’s Eleven- Film famosissimo con un cast stellare. In questo caso non si tratta di strategie di gioco, bensì di ripulire il caveau di uno dei casinò della “Strip”

-Rain Man (L’uomo della pioggia)- non poteva mancare questo film con due interpretazioni strepitose di Dustin Hoffman nel ruolo di Raymond, autistico con eccezionali capacità logico-matematiche e di Tom Cruise, fratello di Raymond, insieme i due sbancheranno i casinò di Las Vegas e riallacceranno un rapporto precedentemente perduto

-Casinò- film del 1995 diretto da Martin Scorzese con un casting di altissimo livello: Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Considerato la terza parte della trilogia sulla Mafia di Scorzese, il film è basato sul romanzo Casinò: Love and Honor in Las Vegas. Il mitico casinò Tangiers fa da scenografia ad un film che ha portato a casa diversi premi, fra cui l’Oscar a Sharon Stone

Personaggi del passato giocatori di casinò

Il gioco d’azzardo si sposa bene con la cinematografia, ma anche con il potere. Non erano rari anche gli uomini illustri del passato a cui piaceva dilettarsi fra le sale di un casinò o in case dedicate al gioco d’azzardo, vediamo qui di seguito i giocatori “celebri” di casinò del passato:

-Lorenzo de’ Medici (Italia), cita spesso nei propri scritti i giochi d’azzardo bassetta e frusso, era considerato un abile giocatore di carte

-Voltaire (Francia) illuminista del 1700, era appassionato di faro (gioco di carte) e biribisso (simile alla roulette)

-Giacomo Casanova, il memorialista ed amatore più famoso d’Europa, spesso conquistava donne per far loro pagare i suoi debiti contratti al gioco del faro

-Thomas Jefferson e George Washington, entrambi presidenti degli Stati Uniti, il primo giocava regolarmente a giochi come backgammon e vari giochi di carte, il secondo teneva un diario accuratissimo di vittorie e sconfitte

-Jane Austin ( Inghilterra), la famosissima scrittrice di Orgoglio e Pregiudizio era un’insospettabile giocatrice, cosa che si evince dalle dettagliate descrizioni che utilizza nei suoi romanzi per caratterizzare i suoi personaggi