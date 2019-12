Coach Cioni applaude la Scotti

E’ contento coach Alessio Cioni. La seconda vittoria consecutiva esterna della sua Scotti lo rende felice e non solo per il risultato ma anche e soprattutto per come è arrivato. “Devo dire che le ragazze sono state molto brave – attacca il tecnico – sia a Broni che domenica a Vigarano hanno giocato molto bene dopo aver preparato le gare al meglio. Quindi faccio loro i complimenti per quanto hanno fatto e per come hanno reagito alla sconfitta interna con San Martino dopo la quale avevo usato parole dure.

La squadra ha dimostrato sul campo ed in palestra di aver capito dove aveva sbagliato ed i risultati si sono visti in queste due gare. In settimana c’è stata tanta concentrazione sul lavoro, il piano partita è stato rispettato e l’atteggiamento era quello giusto. Ora non resta che proseguire su questa strada perché, se è vero che stiamo andando molto bene, è altrettanto vero che siamo appena a dicembre e che quindi la strada verso la salvezza è ancora lunga. E questa strada la dobbiamo affrontare con la stessa voglia, determinazione ed intensità che abbiamo visto nelle ultime due gare o sarà dura”. Alessio Cioni mette poi in guardia la squadra anche su un altro aspetto: “L’approccio che certe squadre di fascia media potevano avere quando ci affrontavano sarà diverso da ora in avanti - prosegue – è vero che a questi livelli le partite vengono sempre preparate bene, ma inconsciamente potevano anche affrontarci con un po’ di sufficienza. Da ora in avanti non sarà più così e quindi è un altro aspetto che ci deve convincere che dovremo tenere sempre la guardia molto alta”.

E domenica alle 19.30 ne avremo una riprova nel derby con Lucca al Pala Sammontana. Una gara molto attesa per la quale la società ha già inviato agli ospiti il quantitativo di biglietti stabilito da regolamento vista la ridotta capienza dell’impianto. Sarà un derby da vivere e gustarsi, una grande serata di sport. Speriamo con la stessa Scotti determinata e vogliosa degli ultimi tempi.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

