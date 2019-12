Dalla Germania a Montelupo a scuola di buone pratiche

L'Auser di Montelupo Fiorentino con il patrocinio del comune di Montelupo promuove un workshop organizzato da MoverLab in collaborazione con l'Ente tedesco LEB (Ländliche Erwachsenenbildung) Thüringen e.V., nell’ambito del Programma Erasmus+/ Mobilità di Apprendimento.

Un gruppo proveniente dalla Germania pone attenzione alle attività e alle tematiche inerenti la stimolazione cognitiva attraverso l’arte rivolta ad anziani, bambini e persone affette da deficit cognitivi.

La delegazione, tutta al femminile, è arrivata a Montelupo il 2 dicembre e rimarrà nella città della ceramica per tutta la settimana.

Fanno parte del gruppo otto donne provenienti da professioni nell’ambito sociale, sanitario, educativo ed artistico.

In questo periodo avranno modo di visitare, assieme all’AUSER numerose realtà: Il MMAB, il MuDEV e altri musei Fiorentini che fanno parte di Musei Toscani per L’Alzheimer, l’Associazione FACTO, l’Associazione ARTè, la Cooperativa INDACO con il Nido d’infanzia Madamadorè, e la partecipazione dell’ASD Circo Libera Tutti - Circus AUT OUT, l’RSA il Castello, la Cooperativa MINERVA con la Casa della Memoria, il e il Museo Archeologico con la cooperativa Ichnos la Cooperativa PEGASO.

È il primo anno che l’iniziativa viene organizzata con il coinvolgimento dell’Associazione Auser e patrocinata dal comune, ma si tratta di una realtà consolidata.

Dal 2016 vengono organizzati scambi che per la condivisione di buone pratiche in particolare attorno al tema dell’uso dell’arte in situazioni di disagio cognitivo e di agricoltura sociale.

Le delegazioni estere sono sempre rimaste molto impressionate dal modo di operare delle realtà locali e dalla loro capacità di “fare rete” attraverso la collaborazione tra pubblico e privato intorno alle tematiche sociali.

Il forte impatto emotivo, unito ad una tradizione radicata del volontariato e dell’associazionismo, sono il motivo per cui hanno chiesto di voler ripetere l’esperienza.

Il partner attraverso il quale si è concretizzato lo scambio è La LEB Thüringen e.V. (Educazione degli adulti nelle aree rurali della Turingia); un'associazione senza scopo di lucro, impegnata nel bene comune, politicamente e ideologicamente indipendente, che propone un’offerta formativa che abbraccia tutte le aree dell'educazione degli adulti, quella generale, culturale, sociale e professionale.

"Questo è il primo passo di un percorso che proseguirà nel mese di marzo e che auspico vedrà un ancora maggiore coinvolgimento dell’amministrazione e anche della comunità di Montelupo", afferma l’assessore alla cultura e al turismo, Aglaia Viviani

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

