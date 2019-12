A Ponsacco, i carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di espiazione di pena detentiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Genova, hanno tratto in arresto una 25enne italiana. La donna dovrà espiare la pena della detenzione in regime domiciliare di anni 1 e mesi 4 per il reato di ricettazione commesso a Lerici nel 2017. Dopo le formalità previste, la donna è stata accompagnata presso la propria abitazione per scontare la pena.

