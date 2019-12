Finto poliziotto deruba coppia di anziani

Ancora due truffe ai danni di anziani a Firenze: una in zona Gavinana e l'altra in piazza Ferrucci.

Una coppia è stata derubata ieri mattina da un uomo che, dopo averli avvicinati in strada spacciandosi per poliziotto, li ha convinti a farlo salire in casa e a consegnargli una busta con tutti i gioielli che possedevano, con la scusa di verificare se avessero subito furti. La polizia indaga sull'accaduto.

Ancora ieri e sempre a Firenze, nella zona di piazza Ferrucci, un 90enne è stato raggirato in strada da una donna che, dopo averlo fermato con la scusa di aiutarla a portare una borsa, è riuscita a sfilargli dalle tasche del giubbotto una busta in cui l'anziano custodiva mille euro appena prelevati all'ufficio postale.

Tutte le notizie di Firenze