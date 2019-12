Giornate Busoniane, a Empoli il pianista Pierluigi Camicia

Le Giornate Busoniane 2019 si caratterizzano, come di consueto, dal ricordo dei compositori di cui ricorre un importante anniversario, ma anche dalla presenza di autori legati a Busoni.

Lo sono direttamente Bach, Chopin e Brahms (che il giovane Ferruccio conobbe personalmente e al quale dedicò i propri Studi op. 16 e op. 17), ma anche indirettamente gli autori italiani in generale, considerata la spinta che Busoni avrebbe desiderato imprimere alla musica del nostro Paese.

Dopo il primo omaggio a Nino Rota, di cui cade quest'anno il 40esimo della scomparsa, affidato all'Orchestra Sinfonica di Sanremo, venerdì 13 dicembre 2019, alle 21, salirà sul palco del Teatro Shalom di Empoli, il pianista pugliese Pierluigi Camicia, che della musica di Rota è un interprete di riferimento.

PROGRAMMA - Venerdì 13 dicembre, ore 21 – Teatro Shalom

PIERLUIGI CAMICIA pianoforte

A. SCRIABIN 5 Preludi op 16

(1872-1915) Andante

Allegro

Andante cantabile

Lento

Allegretto

N. ROTA 15 Preludi

(1911-1979) Allegro molto

Allegro, ma espressivo e delicato

Allegretto con spirito

Andante sostenuto ed espressivo

Con impeto

Andante

Allegro con spirito

Lento con accento

Allegretto quasi andantino

Allegro mosso

Andante senza lentezza

Allegro

Andante cantabile

Allegro non troppo e marcato

Allegro robusto

F. CHOPIN 24 Preludi op 28

(1810 - 1849)

IL PIANISTA PIERLUIGI CAMICIA - È pianista nato: e pur il prestigio interpretativo e tecnico sono stati acquisiti e maturati da precocissima frequentazione dello strumento, all'alta scuola di insigni maestri (Agosti, Marvulli, Somma, Caporali, Badura Skoda). Inizia la carriera concertistica sulla scia di premi conseguiti in Concorsi Nazionali (Treviso) e Internazionali di grande prestigio, (Busoni, Ciani, Chopin) e con l'ammirazione e la stima di artisti quali Rostropovitch, Ferrara, Ciccolini. I suoi recitals in Europa (Germania Polonia e Svizzera) e negli Stati Uniti (Salt Lake, Cleveland, Akron, Los Angeles, Fresno) riportano sempre ampi consensi di critica e di pubblico. Particolare attenzione rivolge a repertori inusuali, in collaborazione anche con solisti e direttori di fama (Ferro, Friedman, aronovitch, Biscardi, Gusella) e con orchestre europee e americane; e insieme con Michael Flaksman, Ruggiero Ricci, Angelo Persichilli, Felix Ayo, Nina Beilina l'attività cameristica diventa occasione di proposte musicali poliedriche e affascinanti. Collabora con cantanti di prestigio quali Ricciarelli, Devia, Colaianni in recital liederistici e lirici e sovente con vocalist quali Antonella Ruggiero e Mariella Nava.

Titolare di cattedra al Conservatorio Nazionale Piccinni di Bari dal '73, chiamatovi dall'allora direttore Nino Rota, Pierluigi Camicia è maestro di una schiera di talenti già alla ribalta del concertismo internazionale. Ha inciso musiche di Chopin, Tchaykowsky, Scriabin, Mussorgsky, Giuliani, Rota, Grieg, Brahms, Franck, Faurè e Van Westerhout per la Farelive, la Abegg e Bongiovanni. Tiene Masterclasses di pianoforte e musica da camera per importanti Università in Usa, in Hochschulen in Germania, Francia, Croatia, Polonia e in decine di Conservatori italiani. Ha suonato per importanti Teatri, Orchestre e Associazioni concertistiche in Italia e all’estero, tra cui La Scala di Milano, Carnegie Hall di New York, Oriental Art Center di Shanghai, BBC di Londra, Teatro Verdi di Trieste, Ente Lirico Sinfonico di Cagliari, Bellini di Catania, Petruzzelli di Bari, La Fenice di Venezia e regolarmente in Germania, Spagna, Francia, Polonia. Ha ricevuto nel 2000 il Premio per la Musica "Nelo Freni". Nel 2007 è stato nominato, dal Ministro per l’Università, “per meritata fama” direttore del Conservatorio di Lecce.

BIGLIETTI - € 15 intero; € 12 ridotto (Soci unicoop Firenze, over 65 e under 26)

PREVENDITE - Libreria Rinascita e Bonistalli Musica

INFORMAZIONI - Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, csmfb@centrobusoni.org, www.centrobusoni.org.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

