Un 26enne di origini straniere è caduto da un ponteggio da un'altezza di tre metri in un'azienda agricola nel cComune di Gavorrano. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito con l'elicottero Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici della prevenzione sul lavoro dell'Asl.

