Incontro sul rischio idrogeologico a Ponte a Egola organizzato da èViva

Comitato èViva del Valdarno Inferiore promuove un incontro sul rischio Idreogeologico e idraulico nel Valdarno Inferiore(Legge regionale 41/18 e gestione delle emergenze idrauliche) venerdì 6 dicembre alle 21 alla sala Kangaroo della casa del popolo di Ponte a Egola (San Miniato).

èViva è un'associazione politica nata dall'esperienza della lista Liberi e Uguali, che si propone l'obbiettivo di costituire un soggetto politico unitario della sinistra.

Il relatore sarà l'ing. Nicola Croce, dello studio Croce Engeneering di Pisa, esperto in materia. L'iniziativa sarà coordinata dall'Arch. David Turini, coordinatore di èViva del Valdarno Inferiore. Durante la serata ci sarà la testimonianza di Giorgio Terreni. Sono stati invitati gli amministratori dei Comuni del Valdarno Inferiore.

Le situazioni di disagio e di pericolo che si sono registrate nei Comuni del Valdarno Inferiore le settimane scorse dimostrano la fragilità del nostro territorio, amplificata dai mutamenti climatici in atto. E' evidente l'esigenza, sempre più stringente, di affrontare il tema a tutto campo, unendo in un quadro d'insieme le risorse e i progetti che le singole Amministrazioni stanno predisponendo.

Vorremmo iniziare a parlarne partendo proprio dall'Arno, che con la sua portata ha generato i luoghi in cui viviamo. E vorremmo farlo in termini costruttivi pensando non solo alla gestione delle emergenze dell'oggi ma alla messa in sicurezza definitiva di tutto il territorio per chi verrà dopo di noi. Perchè questa è la responsabilità che abbiamo come politici ed amministratori.

Fonte: èViva Valdarno Inferiore

