Istituto Empoli Est, al via gli open day con un ospite a sorpresa

Sabato 14 dicembre alle ore 17, ritorna l’open day alla scuola Vanghetti. Un sabato pomeriggio per raccontare la scuola. Per oltre tre ore tutte le porte si apriranno, per raccontare le storie che ogni giorno si possono vivere all’interno delle classi e dei laboratori. Come ogni volta la scuola si veste a festa per mostrare le tante opportunità che ogni anno vengono riservate a centinaia di bambine e bambini della città di Empoli e non solo.

All’inizio della serata la dirigente Grazia Mazzoni accoglierà i genitori presso l’Auditorium di Via Liguria 1. Questa sarà l’occasione per cominciare a conoscere i progetti e l’organizzazione della scuola media e per fare tutte le domande che si vorrà.

Non mancheranno piacevoli sorprese come sempre, ma in queste serate tutte le bambine ed i bambini che verranno a trovarci per conoscere la loro futura scuola, saranno accolti da un ospite, per il momento ‘segreto’, ma sicuramente simpaticissimo.

Non solo scuola aperta, si tratta invece come ogni anno di una vera e propria immersione nella vita della scuola, così all’interno della scuola prenderanno il via due veri e propri tour. La Vanghetti è grande e per conoscerla come si deve le ragazze ed i ragazzi dello staff accompagneranno i nuovi studenti e le loro famiglie, per visitare in successione tutti gli spazi più significativi e per partecipare alle molte attività predisposte all’interno delle aule. Infatti non si tratterà solo di serate di porte aperte, ma ci sarà anche la possibilità di entrare nel vivo della vita della scuola.

Quindi in primo piano: musica, arte, robotica e le lingue straniere, inglese, francese e tedesco. Ma anche esperimenti e laboratori scientifici, giornalismo, sport e mostra di manufatti ‘preziosi’.

Si riaprono agli studenti e ai loro genitori le aule ‘Leonardo da Vinci’ e ‘Robota’ e il laboratorio degli ‘Esperimenti’ per le materie scientifiche e la robotica; ‘Guido Monaco’ e ‘Beethoven’

per i laboratori musicali; il percorso azzurro ‘In giro per l’Europa’ con le tre lingue disponibili e quindi uno dei fiori all’occhiello, ovvero il Daily School con una vera e propria redazione, che per l’occasione sarà a disposizione degli ospiti. Per finire il ‘Mercatale dell’Orto’, l’esposizione dei prodotti vegetali dell’#OrtodiClasse presente nello spazio esterno della scuola ‘Vanghetti’, la palestra ‘Olimpia’ con al loro interno una piccola area dimostrativa degli sport che si possono praticare a educazione fisica. A fine percorso, gli spazi particolarissimi dedicati alla ‘visione e all’ascolto’.

Il tour sarà ripetuto sabato 11 e 18 gennaio.



