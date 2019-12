La cultura si rinnova a Montespertoli: investimenti per biblioteca, auditorium e Palazzo dell'Orologio

È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifunzionalizzazione del Centro Culturale 'Le Corti' e del Palazzo dell'Orologio.

L'investimento ha valore complessivo di 280.000 euro e gli interventi previsti riguardano il Palazzo dell'Orologio, la Biblioteca e l'Auditorium. Nel Palazzo dell'Orologio gli interventi interesseranno il piano terra, con alcune opere strutturali a cui seguirà un allestimento volto alla valorizzazione del palazzo stesso. L'intenzione è di migliorare i piccoli spazi per renderli fruibili, accessibili e sfruttarli strategicamente per migliorare il passaggio verso il cortile posteriore. Una seconda fase sarà destinata al piano superiore, creando una continuità funzionale e destinando le stanze a completamento dell'offerta dei servizi del centro culturale.

Nei locali della Biblioteca si prevede la chiusura superiore del piccolo cortile centrale con un solaio in vetro strutturale allo scopo di realizzare un nuovo spazio - nell'ottica di avere in futuro un "giardino d'inverno" sempre fruibile - mentre l'ingresso della Biblioteca sarà modificato con una bussola vetrata che avrà la funzione di accesso diretto ai servizi, con un nuovo punto accoglienza. Il nuovo sistema antitaccheggio permetterà di utilizzare il secondo piano, che adesso non è sfruttato a pieno.

Con questa riorganizzazione triplicheranno gli spazi adatti alla lettura e allo studio, così da rispondere alla sempre crescente domanda da parte degli utenti, e verrà potenziata la rete wifi della struttura. Sarà inoltre aggiornato l'impianto di climatizzazione. L'Auditorium diventerà uno spazio polivante e autonomo rispetto alla biblioteca, adatto sia come sala di lettura sia come luogo per eventi e/o piccoli concerti, tanto che la parte più consistente del lavoro consisterà nel miglioramento dell’impatto acustico.

"Finalmente possiamo dare alla Biblioteca e al Palazzo degli Orologi il valore che merita - dichiara il sindaco, Alessio Mugnaini, che aggiunge -. Questo importante intervento inizierà verso la fine del mese di Maggio e darà nuova vitalità al centro del paese. Non solo una biblioteca ma uno spazio polivalente, sfruttato al massimo delle sue potenzialità, un progetto concreto e organico rispettando la storia dell’edificio e dando così una migliore funzionalità per i servizi culturali e bibliotecari.”

"Il progetto di riqualificazione che abbiamo approvato rappresenta una svolta importante per il nostro Comune - aggiunge Alessandra De Toffoli, assessore alla Cultura -. Attraverso il grande lavoro di progettazione, ogni spazio è stato studiato per rispondere al meglio ai bisogni degli utenti e al contempo per valorizzare l'edificio esistente. Gli interventi consentiranno di facilitare l'accesso ai servizi e permetteranno di ampliare l'offerta rivolta alla cittadinanza, rendendo il Centro un punto di riferimento importante per la comunità, un luogo di scambio e di incontro".

