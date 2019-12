'L'inverno più freddo', spettacolo teatrale a Galleno

Un cast che unisce bambini, adulti e adolescenti, tutti protagonisti dello spettacolo teatrale L'inverno più freddo - Storie di donne piccole e grandi che sabato 7 dicembre alle ore 21.15 andrà in scena presso i locali della Pro Loco di Galleno (via della Colonna 2F).

Una rappresentazione inserita all’interno del progetto “Lovett e il Lupo”, promosso dall’associazione All’ombra del Campanile, che unisce teatro, arti sceniche e musica in un connubio perfetto.

Nello spettacolo, liberamente ispirato al romanzo di Louisa May Alcott “Piccole Donne”, ma anche alle opere di Federico Garcia Lorca, Oscar Wilde, Gabriel Garcia Marquez, Sarah Kane e altri grandi autori, emerge un tripudio di vite di donne, mogli, madri, vittime e carnefici, in cui gli attori in scena si raccontano storie per trascorrere la notte più fredda dell’anno.

Il progetto “Lovett e il Lupo”, giunto ormai al settimo anno, propone dunque il suo secondo evento invernale dopo quello dello scorso Natale, che va ad aggiungersi agli spettacoli estivi organizzati durante i campi scuola promossi dall’oratorio di Galleno.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

