Muore Marzio Bertini, storico arbitro empolese

La Sezione dell'Associazione Italiana Arbitri di Empoli comunica che nella notte tra martedì e mercoledì 4 dicembre scorso si è spento il caro Marzio Bertini, primo storico associato empolese ad aver esordito in Serie A nel 1983, nella gara Udinese - Milan.

Arbitro dal 1961, Marzio oltre ad aver per anni garantito sui campi di tutta Italia lustro per la Sezione di Empoli, una volta dismessa la divisa ha guidato impeccabilmente per ben dieci anni, dal 1986 al 1996, la stessa Sezione, divenendone Presidente.

Nel 1990 era stato nominato arbitro benemerito e nel 2000 insignito del prestigioso Premio “Giordano Galigani”, il più alto riconoscimento della Sezione di Empoli, succedendo nell’albo d’oro a Paolo Bergamo.

ll Presidente di Sezione Lorenzo Sani, insieme ai componenti del Consiglio di Sezione, al responsabile del Collegio dei Revisori Felice Lo Fiego ed i suoi componenti, a nome di tutti gli associati empolesi, esprimono alla sua famiglia profondo cordoglio e vicinanza.

Fonte: Associazione Italiana Arbitri di Empoli

