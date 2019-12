Misericordia di Empoli, si festeggia il 384esimo anniversario

Il programma di eventi organizzato in occasione del 384°anniversario della Misericordia di Empoli, entrerà nel vivo nel prossimo fine settimana. Sabato 7 dicembre, alle ore 18,00, nella Collegiata di Sant’Andrea si terrà la vestizione di 28 nuovi confratelli volontari.

Il momento centrale delle iniziative è fissato per Domenica 8 dicembre alle ore 10,00 presso la sede storica in Via Cavour, con l’Assemblea della Fratellanza, con la Relazione Morale del Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari che riferirà nei dettagli sull’attività svolta nel 2019 e sui programmi futuri. Nel corso dell’Assemblea, come da tradizione, verranno premiati i volontari che abbiano raggiunto un certo numero di servizi.

Fonte: Misericordia di Empoli

