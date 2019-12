Montespertoli sa già cosa fare per Capodanno: arriva San SilvestRock

Torna il Capodanno a Montespertoli, in Piazza del Popolo, nel centro e cuore pulsante del paese, il tutto targato RockUnmonte. Totalmente a ingresso gratuito.

SAN SILVESTROCK sarà l'appuntamento di punta della rassegna Natale a Montespertoli.

PROGRAMMA

- Concerto in piazza con i Funky Business, a seguire DJ set a cura del Cubano e lo Scozzese.

- Alla mezzanotte scambio di auguri con spumante e panettone per tutti offerti da Coop Montespertoli.

- Ristoranti e bar partner dell’iniziativa: Jack’s Bar, Lo Chalet, Ristorante PerBacco, Ristorante Bistrot Lo Zero, Artevino, Osteria I’Fico Lesso, Ristorante L’Orcio, Join Us Caffè, Pizzeria I’Grappolo Rosso, Alle Quattro strade.

- Tesseramento RUM 2020.

Cenate nei ristoranti partner e festeggiate mezzanotte in piazza. Che dire, le premesse ci sono tutte.. e allora buon SAN SILVESTROCK.

LINK

FB https://www.facebook.com/RockUnMonte/

IG https://www.instagram.com/rockunmonte_festival/

EVENTO https://www.facebook.com/events/734916420326044/

www.rockunmonte.com

Fonte: RockUnmonte

