Muore 27enne volontario della Misericordia

Aveva 27 anni Daniele Falci, giovane montemurlese che ha perso la vita a causa di un malore nella serata di ieri, 3 dicembre. Daniele era volontario da alcuni anni presso la Misericordia di Oste.

Il cordoglio del sindaco Calamai

Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha appreso con sgomento la notizia della scomparsa del giovane : "Sono davvero notizie terribili che non vorremo mai sentire. A nome di tutta l'amministrazione comunale mi stringo alla famiglia di Daniele in questo momento di dolore". Daniele, ricorda il sindaco, era un ragazzo molto legato ai familiari e alla comunità di Oste, dove svolgeva con impegno e passione attività di volontariato nella Misericordia. "Daniele faceva parte del sistema comunale di protezione civile e più volte era stato impegnato sul territorio in operazioni di emergenza e soccorso. Un ragazzo generoso e disponibile che ci mancherà moltissimo" conclude il sindaco Calamai.

La Confraternita di Oste ricorda il giovane con alcune foto e con una nota: "Quando lo abbiamo saputo ieri in prima serata quasi non ci volevamo credere.

Ciao Daniele".

