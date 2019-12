Natale Volterra, 6 punti spettacolo nel borgo e molto altro

Natale Volterra, il programma

Al via il tradizionale appuntamento con la rassegna natalizia che, per tutto il periodo festivo, porterà in città attrazioni ed eventi per ogni età: dai mercatini degli artigiani sotto le Logge di Piazza dei Priori (dal 6 di dicembre) agli eventi musicali, dall’illuminazione per le vie del centro ai sei punti spettacolo che si animeranno di musiche, colori ed intrattenimento, alle parate dei giocolieri in giro per il centro con il contributo del Centro Commerciale Naturale di Volterra e dei suoi associati.

Ci piace pensare al Natale come condivisione, come quel periodo in cui si cercano i regali per le persone a cui vogliamo bene, ma anche come occasione di unione, di condivisione di tempo, esperienze ed emozioni. Quel periodo che comprende sia le proposte dei commercianti per trovare il regalo perfetto per i propri cari, sia i tanti momenti realizzati per far ritrovare a tutti il piacere di stare insieme a Volterra.

Volterra, una città che, quest’anno, si vestirà del suo abito più bello, regalando ai passanti la gioia di passeggiate per le vie. L’inaugurazione ufficiale di Natale a Volterra, è fissata per Domenica 8 dicembre alle ore 17.30 con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza dei Priori, a cura del Comune di Volterra, e delle luminarie situate nel centro della Città, a cura del Ccn. Quest’ultime sono state installate con i contributi fondamentali dei commercianti delle Vie, delle Contrade, e delle Associazioni; contributi che con grande sforzo e dedizione il Ccn è riuscito a ottenere con risultati mai realizzati prima. A loro va il nostro grazie per la realizzazione di tutto questo.

L’accensione dell’Albero in Piazza dei Priori quest’anno sarà resa ancora più speciale dal concerto sotto l’albero e dall’animazione di un magico folletto che alle ore 15:00 farà divertire grandi e piccini. Da qui prenderanno il via una serie di eventi e attrazioni in programma fino all’Epifania in tutto il centro storico. Il calendario completo degli eventi verrà costantemente aggiornato sulla Pagina Facebook del Centro Commerciale Naturale di Volterra.

Per tutto il periodo delle feste la Città ospiterà delle attrazioni fisse, che faranno da cornice ad iniziative di vario tipo. Una delle più importanti che vogliamo citare è quella di sabato 7 dicembre, la prima data ufficiale del programma di Natale: alle ore 15,00 in Piazzetta San Cristoforo, l’accensione del consueto albero acquistato lo scorso anno dalle attività del Ccn.

Quest’anno, però, il Ccn ha voluto coinvolgere le scuole di Volterra, proponendo la creazione degli addobbi natalizi, con un eccezionale riscontro da parte dell’Istituto Comprensivo, delle scuole dell’Infanzia pubbliche e private di Volterra che ringraziamo. Quest’anno festeggeremo insieme anche l’arrivo del nuovo anno con la grande festa organizzata per la sera di San Silvestro a cura del Ccn con il Contributo del Comune di Volterra e Regione Toscana, main sponsor Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, con i partner Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, Confesercenti Toscana Nord che unirà il tradizionale grande spettacolo sul palco con gli ospiti speciali Melania Agrimando e Ricky Battini per l’esclusivo media partner RDS.

“C’è molta soddisfazione per un lavoro ben programmato e coordinato - commenta il Sindaco del Comune di Volterra Giacomo Santi - che ha portato ad avere un ricco calendario di eventi natalizi con appuntamenti tradizionali, molte novità e tante sorprese, grazie al contributo di tutte le istituzioni, le associazioni, gli operatori commerciali e i cittadini”.

“Renderemo magica Volterra, grazie al sostegno e la collaborazione di tutta la Città, vogliamo animare il nostro Centro Storico, per regalare alle famiglie un momento piacevole alla scoperta delle sue bellezze, immergendosi nella varietà di botteghe artigiane, negozi ed attività che offrono valide idee regalo originali - il commento del Presidente CCN Jonni Guarguaglini - il veglione dell’ultimo dell’anno “Benvenuto 2020 Volterra” sarà una grande festa, ad ingresso gratuito, in una delle Piazze più belle al mondo, che coinvolgerà tutte le età e con un media partner di livello nazionale come RDS 100% grandi successi.”

Il Natale a Volterra non comprende non solo il centro storico, ma anche le frazioni che saranno ravvivate da manifestazioni a tema natalizio che coinvolgeranno tutte le fasce d’età. I ricchi programmi saranno disponibili sul sito del Comune di Volterra.

