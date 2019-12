Novoli adegua i punti luce e potenzia l'illuminazione

Più luce in via Montegrappa a Novoli, quartiere di Firenze. Si è concluso l’intervento, realizzato da Silfi spa, per potenziare l’illuminazione e aumentare il numero dei punti luce della strada. L’operazione portata a termine ha visto lo spostamento di un palo dell’illuminazione pubblica che interferiva con le alberature presenti, l’installazione di un nuovo palo per illuminare la strada, che va ad aumentare anche la sicurezza dell’attraversamento pedonale e l’installazione sui pali già esistenti di altri tre corpi illuminanti con lampade ad alta efficienza energetica per dare luce all’area verde. Risultato, un potenziamento complessivo dell’illuminazione pubblica per la zona, che era stato annunciato nelle scorse settimane.

“Tassello dopo tassello va avanti la nostra rivoluzione della luce in città - ha detto l’assessore alla Sicurezza urbana Andrea Vannucci - che prevede la sostituzione delle vecchie luci gialle-arancioni con nuove luci a led. Con il nostro ambizioso progetto denominato ‘Luce sicura’

contribuiamo ad aumentare la sicurezza dei cittadini e di molte zone della città dal centro alla periferia e garantiamo allo stesso tempo più visibilità, più vivibilità, meno inquinamento luminoso e un notevole risparmio sulla bolletta energetica comunale”.

"Il nostro impegno in tutte le zone della città continua a essere molto forte - ha spiegato il presidente di SILFIspa Matteo Casanovi - lavoriamo ogni giorno per rendere più bella e sicura Firenze, con grande attenzione alle segnalazioni che riceviamo e alle situazioni delle diverse vie. Siamo soddisfatti di aver realizzato anche questo intervento, con cui aumentiamo la sicurezza, sia stradale che percepita dalle persone, di un'altra zona della città, che grazie alla nuova illuminazione potrà essere vissuta al meglio dagli abitanti in qualsiasi momento della giornata".

