Professori dell'Orchestra del Maggio applauditi a Cerreto, un altro evento in programma

Non hanno deluso le aspettative i Professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino che nei giorni scorsi si sono esibiti presso la Pieve di San Leonardo nel primo appuntamento organizzato a Cerreto Guidi per il Maggio Metropolitano 2019.

Le musiche di Mozart e Dvorak sapientemente interpretate dai musicisti del Maggio, hanno ammaliato il pubblico presente che ha salutato la performance con scroscianti applausi. Al concerto ha assistito il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, secondo cui queste iniziative sono molto importanti per avvicinare il pubblico alla musica e alla cultura.

E’ questo lo spirito del Maggio Metropolitano che arrivato alla terza edizione, coinvolgerà mercoledì 11 dicembre il Comune di Cerreto Guidi con una seconda interessante iniziativa.

Sarà infatti possibile assistere alle prove generali de “La Bohème” presso il Teatro del Maggio. Per raggiungere il capoluogo toscano, è stato messo a disposizione un pullmann che fino a esaurimento posti porterà chi fosse interessato a Firenze. Per le iscrizioni occorre rivolgersi alla Pro Loco (0571.55671- info@prolococerretoguidi.it). La partenza è fissata per le ore 14 di mercoledì 11 dicembre.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

