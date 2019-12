A Pistoia il secondo concorso dei presepi rionali

Per il secondo anno a Pistoia torna il concorso dei presepi rionali promosso dal Comitato cittadino in collaborazione con il Comune di Pistoia. Fino al 20 dicembre sarà possibile iscriversi per partecipare all'iniziativa. Quest'anno sono state previste due sezioni: una per i presepi delle famiglie e una per chiese, scuole, associazioni culturali, negozi e attività.

"Visto il successo della prima edizione – sottolinea l'assessore alle tradizioni Alessandro Sabella – abbiamo deciso di proporre, per il secondo anno, il concorso con alcune novità tra le quali la possibilità, per i cittadini, di partecipare a entrambe le sezioni. Mi auguro che siano tante le persone che aderiranno. Ciò permetterà di dare vita a una iniziativa che vogliamo far crescere sempre di più. L'obiettivo è di far riscoprire, soprattutto ai giovani, la bella e importante tradizione del presepe. Anche in Palazzo comunale, nell'atrio, dal 7 dicembre sarà allestito il presepe, realizzato dal Comitato cittadino».

Chi vuole partecipare al concorso dei presepi rionali dovrà leggere il regolamento (scaricabile dal sito istituzionale www.comune.pistoia.it), formato da dieci articoli, che contengono informazioni dettagliate su come partecipare, i tempi e le modalità.

Il concorso è aperto a persone singole o gruppi. I presepi possono avere qualsiasi misura e non saranno valutati per le loro dimensioni. Ogni concorrente può presentare anche più presepi partecipando al concorso sia con il rione di appartenenza della propria residenza sia con il rione dove risiede l'eventuale attività commerciale o associazione culturale.

La commissione, formata da membri di ciascun rione, farà visita ai luoghi dove è allestito il presepe, dopodiché, oltre a scattare alcune foto, compilerà una scheda di valutazione.

Per partecipare al concorso dovrà essere presentata una domanda di iscrizione tramite mail ai seguenti indirizzi, a seconda del Rione di appartenenza. Eccoli in dettaglio. Rione del Leon d'oro leonedororione@gmail.com; Rione del Grifone info@rionedelgrifone.it; Rione del Cervo Bianco cervobiancorionecervobianco@gmail.com; Rione del Drago gabrielegorini23@gmail.com.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo presidenza@giostradellorsopistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

