Presepe con Salvini, Trump e Di Maio in centro a Pietrasanta

Un presepe con Donald Trump, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Kim Jong-un, Massimo Troisi e molti altri. Succede a Pietrasanta, si tratta di un presepe che l'artista Michele Bertellotti ha definito 'fuori dal gregge': sabato 7 dicembre sarà inaugurato in sala delle Grasce, in pieno centro, e rimarrà fino all'Epifania. L'opera sarà una sorta di via Crucis in sedici scene, dalla Natività si arriva all'avvento del cellulare e della tecnologia. Il presepe è promosso con il patrocinio del Comune di Pietrasanta. All'inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e l'assessore alla cultura e senatore di Forza Italia Massimo Mallegni

Tutte le notizie di Pietrasanta