Pulizia Stazione Santa Maria Novella, terminata la protesta

È terminata questa mattina la protesta degli operatori addetti alla pulizia della stazione di Firenze SMN, iniziata alcuni giorni fa.

I cestini sono già stati svuotati e si sta gradualmente provvedendo alla pulizia dell’intera stazione.

La protesta era dovuta al mancato pagamento degli stipendi da parte della ditta appaltatrice.

Per quanto riguarda il cantiere della pensilina, dopo aver fatto i rilievi e le indagini per capire dove e come intervenire abbiamo predisposto il progetto per l’intervento che abbiamo sottoposto alla Soprintendenza. Una volta che avremo il parere positivo al progetto, inizieremo con le attività di cantiere.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane

