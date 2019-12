Rebecca Gioielli per Astro, 400 pezzi unici per donare un ecografo al Centro Donna

Continua la collaborazione nata tra l'Associazione Astro e il brand Rebecca gioielli. Sono stati creati 400 pezzi unici, dei braccialetti destinati alla raccolta fondi dell'associazione empolese finalizzata all'acquisto di un ecografo dal costo di 28 mila euro da poter mettere all'interno del Centro Donna nell'ospedale San Giuseppe. Alcuni gioielli si trovano già al Centro Donna, mentre altri verranno esposti prossimamente durante i vari mercatini, ad esempio durante quello dell'8 dicembre a Montelupo Fiorentino.

Durante la conferenza di questa mattina presso Testi spa, Paolo Scardigli, il presidente dell'associazione Astro (Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia) ha tenuto a precisare quanto la Famiglia Bagnoli, abbia sempre sostenuto l'associazione anche quando inizialmente non aveva una sede propria dando sempre il proprio contributo.

“Come ogni anno - afferma Paolo Scardigli – ci poniamo sempre grandi obiettivi e quest'anno abbiamo in mente di riuscire a comprare un ecografo dal costo di 28 mila euro da poter mettere all'interno del Centro Donna nell'ospedale San Giuseppe di Empoli. “

“Tutto questo- continua Scardigli - come anche i percorsi di fisioterapia in piscina, quelli di musicoterapia oppure l'estetica oncologica all'interno del Centro Donna, non sarebbero stati possibili senza gli aiuti da parte dell'azienda Testi.”

Parla poi Paola Bagnoli, moglie del fondatore di Rebecca gioielli Alessandro Testi: “Siamo fieri di poter collaborare con l'associazione Astro poiché credo sia veramente importante il lavoro che hanno fatto finora e che continuano a svolgere”.

“Tra i nuovi gioielli proposti quest'anno ci sono dei braccialetti, nati rosa ma che è possibile trovare anche in altri colori, con un ciondolino con il simbolo del Centro Donna, oppure con il simbolo della donna o un quadrifoglio. Oltre ai braccialetti, è possibile trovare anche gli orecchini con le stesse simbologie. Al momento sono stati creati 400 pezzi e ci auguriamo di poterli esaurire tutti e il prima possibile”- continua Bagnoli.

Alcuni gioielli si trovano già al Centro Donna, mentre altri verranno esposti prossimamente durante i vari mercatini, ad esempio durante quello dell'8 dicembre a Montelupo Fiorentino.

"Un auspicio per il futuro è anche quello di poter realizzare un'asta con i prodotti presenti in magazzino e poter dare un ulteriore contributo all'associazione." - continua Paola Bagnoli. - "Al momento è solo un'idea, ci vorrà del tempo per metterla in atto ma faremo del nostro meglio”.

Greta Cioni

