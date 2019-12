Un 20enne tunisino stava rubando in un furgone ma, visto da un passante, è stato acciuffato dalla polizia. Il passante ha avvisato la polizia e il giovane, in Italia senza permesso di soggiorno, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato e di violazione delle norme sull'immigrazione e porto di oggetti da scasso. E' accaduto la notte scorsa intorno alle 3,50 a Firenze, in via Il Prato.

