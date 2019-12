Santa Barbara festeggiata a Empoli, circa 1.300 interventi dei vigili del fuoco nel 2019

Oggi, mercoledì 4 dicembre, si festeggia Santa Barbara e da nord a sud dello stivale il corpo nazionale dei vigili del fuoco rende grazie alla sua protettrice. Non solo i diretti interessati si riuniscono, ma in tutta Italia dal comune cittadino all'istituzione più elevata, si rende grazie a questo corpo che col proprio lavoro e impegno "salva la vita agli altri e il resto conta poco", come recita la famosa canzone a loro dedicata.

Questo giorno è infatti rivolto a tutti i mestieri militari e professioni che comportano un rischio, poiché Santa Barbara nel suo numero elevato di patronati simboleggia un sacrificio sereno davanti ad un pericolo inevitabile e la protezione di fronte a fulmini e fuoco.

E come in tutte le caserme dei pompieri d’Italia anche quella del distaccamento di Empoli, parte del comando provinciale di Firenze, ha omaggiato Santa Barbara. Hanno preso parte questa mattina alla commemorazione nella caserma del Terrafino i rappresentanti delle forze dell’ordine: presenti oltre ai vigili del fuoco carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato e stradale, protezione civile del circondario Empolese Valdelsa, Misericordia di Empoli, Pubbliche Assistenze, Croce Rossa Italiana e Associazione Nazionale carabinieri.

Fuori dalla caserma due pompieri hanno issato il tricolore italiano accompagnati dal saluto militare dei presenti e dall’inno nazionale. Il capo turno Corrado Ceccarelli ha poi parlato a nome di tutto il distaccamento, facendo riferimento a numeri di interventi e più in generale al lavoro effettuato in questo 2019 che sta per concludersi: “Gli interventi ammontano circa a 1300. Il nostro lavoro non si occupa solo di incendi e prevenzione di questi ultimi - ha sottolineato Ceccarelli - ma di un azione, in collaborazione con la Protezione Civile, a 360 gradi su alluvioni, ricerca e assistenza a persone, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro”. I vigili del fuoco e le altre forze hanno partecipato al soccorso del recente terremoto in Albania, avvenuto lo scorso 26 novembre, come ha concluso il capo turno: “Il distaccamento di Empoli ha partecipato alla missione umanitaria all’estero con l’invio in Albania di un nostro vigile, rientrato due giorni fa e presente in questo momento come alza bandiera”.

Il numero degli interventi effettuati dal distaccamento di Empoli per questo 2019 da un totale di circa 1300 e, contando anche il distaccamento di Petrazzi che unisce i due comandi nell’Empolese Valdelsa si arriva a circa 2000.

Dopo la commemorazione all’esterno della caserma si è tenuta la messa dove sono stati ricordati i colleghi caduti ad Alessandria, nello scoppio della cascina a Quargnento dello scorso 5 novembre.

Infine una grande tavolata ha ospitato tutti i presenti per un pranzo insieme alla grande famiglia dei vigili del fuoco, tra quelli di turno ma anche quelli a riposo e in pensione, arrivati oggi al Terrafino per festeggiare in gruppo la guida e il loro occhio protettore Santa Barbara.

Margherita Cecchin

Tutte le notizie di Empoli