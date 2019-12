Scoperto nascondiglio della droga a Siena: giovani nei guai

Proseguono le operazioni antidroga della Polizia di Stato.

Dopo il centro storico e le scuole, sequestri e perquisizioni sono stati effettuati a San Miniato, Ravacciano e Taverne d’Arbia.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti dal Questore Capuano nelle zone più esposte a fenomeni criminali, tra cui lo spaccio di stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno sequestrato altra droga ed effettuato perquisizioni personali a carico di due ragazzi poco più che ventenni, di origine straniera ma da anni residenti a Siena.

In particolare, nella serata di lunedì’ 2 dicembre scorso, hanno notato un movimento sospetto di giovani all’esterno della Coop di San Miniato, individuandone uno che si allontanava precipitosamente.

Il ragazzo è stato successivamente trovato in un parcheggio insieme ad altri due coetanei.

I tre sono stati controllati e trovati in possesso di materiale riconducibile al consumo di stupefacenti, come gli strumenti per tritare la marijuana.

Poco distante da loro, in un anfratto ricavato all’interno di un muro, è stato ritrovato un involucro contenente più di 100 grammi di marijuana.

I tre, di cui uno minorenne, hanno disconosciuto lo stupefacente, ma comunque sono state perquisite le loro abitazioni., ad eccezione di quella del minorenne che è stato riaffidato ai genitori.

Peraltro uno dei giovani, che non studia e non lavora, era stato già notato dagli investigatori della Squadra Mobile mentre si intratteneva all’esterno di una scuola superiore dove è stata rinvenuta recentemente della droga.

Nel corso delle perquisizioni, a casa di uno dei due, 21enne di origine albanese, è stata trovata una dose di hashish e il ragazzo è stato segnalato al Prefetto per le conseguenti sanzioni amministrative.

Tutte le notizie di Siena