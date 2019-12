Sì ... Geniale!: gli studenti della provincia di Pistoia incontrano il nuovo testimonial Giorgio Vacchiano

Un nutrito gruppo di studenti provenienti dalle scuole di tutta la provincia di Pistoia ha incontrato questa mattina, presso la Sala Refettorio di San Domenico, Giorgio Vacchiano, testimonial della terza edizione di Sì … Geniale! La scienza ti fa volare. L’iniziativa, promossa da Fondazione Caript e giunta alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti, dai piccoli delle scuole materne fino ai giovani delle superiori, l’amore e la curiosità per la scienza.

Vacchiano – studioso dall’innato carisma, in grado di coinvolgere il pubblico affrontando temi complessi e attuali con una dialettica semplice e grande empatia – è ricercatore in Gestione e pianificazione forestale presso l’Università Statale di Milano: con un curriculum impressionante nonostante la giovane età, selezionato dalla rivista “Nature” tra 500 candidati come uno degli 11 scienziati emergenti nel mondo, Giorgio Vacchiano ha offerto agli studenti presenti all’incontro un’occasione di grande stimolo e riflessione sul tema dell’ambiente e del cambiamento climatico.

“Come sapete Sì … Geniale! incentiva l’amore e la curiosità per la scienza – ha detto Luca Iozzelli, presidente di Fondazione Caript, nell’introduzione di questa mattina “e la scelta del testimonial ci aiuta a declinare i temi scientifici su specifici ambiti di ricerca. Adesso con Vacchiano abbiamo la possibilità di approfondire un tema in questo momento molto discusso, quello del clima e dell’ambiente, argomento mediatico ma con solide basi scientifiche. Ringrazio Giorgio e tutte le scuole che fin dalla prima edizione hanno partecipato a questa iniziativa; voi ragazzi siete il futuro della nostra provincia, e la vostra partecipazione è per noi lo stimolo per continuare in questa direzione”.

Alla richiesta di fornire due consigli da mettere in pratica per avere un ambiente migliore, Giorgio Vacchiano ha risposto che “La cosa più importante è cercare di vivere la natura e di osservarla, mettendoci in sintonia con l’ambiente che ci circonda e cercando di capire la storia dei materiali che utilizziamo quotidianamente. Il secondo consiglio che mi sento di darvi è di fare squadra. Quando la rivista Nature mi ha segnalato fra i migliori ricercatori emergenti sono stato molto contento, ma ho sempre sottolineato che non lavoro da solo, e che ho intorno a me un team di persone capaci e di valore. L’unione fa la forza, dunque, e solo unendo le passioni di più persone si possono cambiare le cose!”

“Quello che stiamo vivendo – ha concluso sollecitando i molti ragazzi presenti – è un momento di protagonismo dei giovani; dovete rendervi conto che la vostra voce conta! Ci sono tutte le basi per poter dire che, grazie ai giovani, l’Italia nel 2030 sarà un Paese diverso. Tenete quindi sempre a mente che come abbiamo il potere di cambiare in peggio il clima, abbiamo il potere anche di cambiarlo in meglio!”

Gli istituti pistoiesi di tutti gli ordini (dalle scuole dell’infanzia alle scuole medie superiori) hanno tempo fino al 31 dicembre 2019 per presentare la propria candidatura a Sì … Geniale! e partecipare al bando. Fino alla metà di aprile potranno dedicarsi alla realizzazione dei prodotti d’ingegno, invenzioni e progetti originali che saranno esposti nella mostra-concorso conclusiva Il Giardino delle Invenzioni, in programma nel chiostro di San Domenico a Pistoia dal 5 al 10 maggio 2020. Info su www.fondazionecrpt.it

Nel pomeriggio di oggi Giorgio Vacchiano ha inoltre incontrato, presso la sede di GEA – Green Economy and Agricolture, i ragazzi dell’Accademia Giovani per la Scienza. Sempre promossa da Fondazione Caript, nata per sostenere e incentivare la crescita culturale degli studenti della provincia di Pistoia, l’Accademia offre a coloro che ne fanno parte un programma di attività scientifiche di ampio respiro, tra cui incontri, conferenze, laboratori, attività formative insieme a scienziati italiani e stranieri.

