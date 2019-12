Sicurezza sui luoghi di lavoro, la nota del Gruppo consiliare PD

Il Consiglio Comunale di Fucecchio ha approvato all’unanimità la risoluzione del Partito Democratico relativa alle azioni da promuovere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le proposte del gruppo PD, condivise con Orgoglio Fucecchiese e Forza Italia, invitano l’amministrazione a proseguire nel suo impegno sul tema, collaborando con le organizzazioni sindacali, le associazioni e le altre istituzioni e hanno ottenuto il voto favorevole anche da parte di Lega e Movimento 5 Stelle.

“Abbiamo proposto un documento con l’intento di rafforzare l’azione dell’amministrazione comunale – spiega il gruppo consiliare del PD - utilizzando gli strumenti che già ci sono senza creare nuovi organismi come aveva proposto la Lega con l’”Osservatorio sugli infortuni”: c’è già una commissione che può affrontare tutte le questioni che riguardano il tema della sicurezza, da quella urbana a quella sui luoghi di lavoro. Inoltre c’è la possibilità di raccogliere i dati sugli infortuni sul lavoro collaborando con l’Asl, con l’ispettorato del lavoro e con l’Inail. Ma principalmente, ed è quello che abbiamo chiesto con la risoluzione di ieri, occorre che l’amministrazione comunale prosegua la propria azione come ha fatto negli ultimi anni, stimolando le istituzioni regionali e nazionali, perseverando nelle azioni di controllo delle imprese, sensibilizzando imprenditori e lavoratori per diffondere una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, sostenendo specifiche iniziative, come quella dell’Anmil, che si rivolgono soprattutto ai ragazzi delle scuole. Inoltre, è fondamentale adoperarsi affinché il dialogo raggiunto negli anni fra sindacati e associazioni degli imprenditori sul nostro territorio si consolidi e si estenda. Tutto questo impegno negli anni ha portato risultati concreti come dimostra il drastico calo degli infortuni sul lavoro a Fucecchio dove siamo passati dai 339 del 2008 ai 179 del 2017.

Ci fa piacere che anche l’opposizione abbia riconosciuto la bontà di queste iniziative. Un tema che riguarda da vicino la salute e la vita dei lavoratori deve vedere anche la politica trovare soluzioni condivise. Piuttosto siamo dispiaciuti che la Lega, spesso con motivi pretestuosi, cerchi visibilità sui mezzi di comunicazione come ha fatto recentemente parlando di offese ricevute da un consigliere del PD che invece, nelle sue intenzioni, si era semplicemente limitata ad esprimere una valutazione politica colorita ed espressa nell’ambito di uno scambio di battute personali.

Siamo di fronte ad un’opposizione carente quando si parla di argomenti utili a migliorare la vita della nostra comunità”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

