Torna 'Posted Project', la vetrina-museo della Libera Accademia di Bella Arti di Firenze

Torna anche quest’anno “Posted Project”, la vetrina-museo della Libera Accademia di Bella Arti di Firenze: uno spazio dedicato a mostre temporanee, in cui gli allievi del dipartimento di Pittura possono esporre opere selezionate dai docenti e che vengono rese visibili al pubblico di passanti, h 24.

Dal 5 dicembre al 14 dicembre, i locali di via Finlandia 10 ospiteranno la mostra “Senza Titolo” di Claudia Vignale: due oli su tela che rappresentano una porta che si apre verso una fonte di luce. Un richiamo alla vita che si schiude, ad un nuovo inizio, ad un cammino da compiere.

Il progetto è coordinato dal docente Fabio Cresci e nel corso di tutto l’anno alternerà esposizioni e installazioni di vario tipo. Una opportunità preziosa, per tanti studenti, di farsi notare, mettendo letteralmente in vetrina lavori che riflettono talenti, abilità e sogni professionali. L’inaugurazione della mostra di Claudia Vignale è in programma per questo giovedì, 5 dicembre, alle 15.30. "Schiude alla vita, appena, senza un titolo, il tentativo primo, quest'anno, a Posted Project", afferma Cresci.



CHE COSA E’ POSTED PROJECT - E’ uno spazio espositivo che assomiglia a una vetrina, adiacente all’aula di Arti Visive della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze. La sua particolarità è quella di trovarsi su una linea di confine, tra i laboratori e il marciapiede esterno.

Posted Project può accogliere un solo progetto alla volta, selezionato dai docenti di riferimento tra le numerose opere ancora inedite e realizzate dagli allievi nei laboratori dell’aula di pittura. I lavori vengono visionati, scelti e presentati al pubblico in forma di piccole mostre personali.

Il nome stesso - “Posted” - richiama alla mente il termine “postare”, proprio a indicare un pensiero immediato, quasi istintivo ma anche profondo e sensibile: l’idea stessa dell’opera, frutto della mente creativa del giovane artista. “Posted Project simboleggia il passaggio tra la formazione, la scuola, e il mondo del lavoro - spiegano i docenti Fabio Cresci ed Eugenia Vanni -. Un ponte tra la didattica e la professione”.

Fonte: Ufficio Stampa

