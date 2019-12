Us Limite Capraia, Sebastian Mhilli in prova allo Spezia Calcio

Sebastian Mhilli, attaccante dell' Us Limite Capraia classe 2003, è stato richiesto dallo Spezia Calcio per un provino. Dopo una prima parte di stagione condita da ben 20 gol in 11 presenze, il giocatore sosterrà due allenamenti di prova con i bianconeri presso il Centro Sportivo “Ferdeghini” di La Spezia, nei giorni di Mercoledì 4 e Giovedì 5 Dicembre.

L'intera società giallorossa, a partire dal presidente Maurizio Falco, si complimenta con Sebastian e continua a seguire da vicino con orgoglio il suo percorso di crescita e quello di tutti i giovani che indossano la maglia giallorossa o che dall'Us Limite e Capraia sono partiti.

Fonte: Ufficio stampa

