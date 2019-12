Di seguito i risultati del vivaio dell'Use Basket nel weekend.

Under 20 Gold



Bellaria-Biancorosso Sesa 60-96

Biancorosso Sesa

Berti L. 2, Landi 11, Maltomini 7, Calugi 21, Pinzani 11, Bellucci 14, Vercesi 6, Berti E. 2, Mancini 8, Bagnoli 5, Califano 1, Giannone 8. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Parziali: 15-28, 30-53, 46-83, 60-96

Under 20 Silver



Biancorosso Sesa-Grosseto 67-34

Biancorosso Sesa

Carpignani 2, Fratini 10, Kamal 14, Marconcini 4, Bulleri 2, Pistolesi 7, Bianchi 15, Bernini 8, Xindoli 4, Monizio, Vincelles. All. Pagliai (ass. Cinali/Escriva)

Parziali: 9-13, 13-9, 28-4, 17-8

Under 18 Silver

Biancorosso Sesa-Impruneta 65-59

Biancorosso Sesa

Borsini, Scalzo J., Scalxo N., Scali 2, Lepori 12, Andreotti, Dianda 9, Panchetti 14, Leporatti 8, Biondi, Fioravanti 3, Palatresi 17. All. Cappa

Under 16 Eccellenza



Biancorosso Sesa-Don Bosco Livorno 88-74

Biancorosso Sesa

Desideri 24, Holgado 2, Bellucci, Nencioni, Crociani, Sani 1, Fontani 21, Iannone 6, Menichetti 13, Ciampi, Montagnani 13, Baccetti 8. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 25-20, 23-23, 20-19, 20-12

Under 15 Eccellenza



Biancorosso Sesa-Grosseto 70-47

Biancorosso Sesa

Rocchini 4, Marinai 4, Fogli 21, Giacomelli 9, Nencini 2, Gerboni, Pescini 8, Gambassi, Montagnaro 4, Baccetti 9, Pistolesi 9, Fanciullacci 12. All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Parziali: 13-7, 33-17, 46-35, 70-47:

Under 14 Elite

Ghezzano-Biancorosso Sesa 68-79

Biancorosso Sesa

Aramini 8, Cicchetti, Ferrario 12, Cerchiaro 14, Francioli 12, Spinelli 12, Bellucci 4, Guido 2, Chiarugi 11, Cei 4, Ciardi, Bacchi. All. Magagnoli (ass. Calandra)

Parziali: 12-23, 22-19, 15-21, 19-16

Under 14 Silver

Biancorosso Sesa-Costone Siena 36-77

Biancorosso Sesa

Cuozzo, Fontanelli 4, Scardigli 2, Tayar 12, Pepe 5, Arfaioli 2, Bettarini 2, Cavallaro, Morelli 7, Russetti, Mazzanti 2. All. Cappa

Folgore Fucecchio-Biancorosso Sesa 75-70

Biancorosso Sesa

Cuozzo, Fontanelli, Scardigli 6, Tayar 17, Pepe 5, De Santis, Bettarini 3, Cavallaro, Morelli 12, Russetti 4, Migliorini 17, Mazzanti 6. All. Cappa

Under 18 femminile

Use Scotti Rosa-Costone Siena 48-37

Use Scotti Rosa

Govadjio 6, Franchini, Ruffini 14, Aramini, Francalanci, Pelagotti 3, Malquori 9, Bellantoni 4, Lepori, Calugi 2, Bastianoni 10, Alderighi. All. Cesaro (ass. Cioni)

Parziali: 18-12, 33-24, 42-28

Under 16 femminile

Galli San Giovanni - Use Scotti Rosa 85-40

Use Scotti Rosa

Fiaschi 4, Capaccioli, Casini 19, Pezzatini 1, Abdyli, Ancillotti 8, Antonini 7, Ugolini, Campatelli 1, Mugnaini, L'Ala, Giunti. All. Ferradini

Parziali: 17-4; 36-9; 62-17

Under 14 femminile

Use Scotti Rosa-Abc Castelfiorentino 64-30

Use Scotti Rosa

Giunti 5, Fiaschi 10, L'Ala 4, Melino 2, Casini 22, Abdyli 19, Pierro E., Pierro L., Innocenti, Mazzucconi. All. Chiari

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

