Via dei Presepi, il programma a Cerreto Guidi

La IX edizione della Via dei Presepi di Cerreto Guidi aprirà i battenti sabato 7 dicembre, anche se l’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità e del Sindaco Simona Rossetti, è prevista per domenica 8 dicembre alle ore 17,00.

Nel solco di una tradizione ormai consolidata presepi di ogni tipo saranno allestiti nelle vie del centro storico di Cerreto Guidi per un’edizione che senza rinunciare alla sua breve, ma già affermata storia, aggiunge ogni anno sorprese ed elementi di novità. La Via dei Presepi di Cerreto Guidi che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio, le contrade e le associazioni del territorio. La crescita della Via dei Presepi è dimostrata dal numero crescente di visitatori (si stima che lo scorso anno siano stati circa 20mila) e dal suo stabile inserimento nel circuito Terre di Presepi, una rete che unisce i presepi artistici della Regione Toscana.

La manifestazione si svolgerà dall’7 dicembre al 12 gennaio con un programma che oltre a consentire la visita di tanti e originali presepi, prevede un florilegio di iniziative, con spettacoli teatrali,la presenza del Ludobus, concerti, intrattenimenti e saggi musicali.

“Ringrazio –osserva il Sindaco Simona Rossetti- tutti coloro che in queste settimane si stanno impegnando per realizzare al meglio la manifestazione che negli anni è molto cresciuta portando a Cerreto Guidi tanti visitatori. Un’occasione per vedere i nostri presepi e il centro storico. Quest’anno, poi- aggiunge il Sindaco- c’è un’importante novità. La Via dei Presepi è stata infatti scelta, e ne siamo orgogliosi, per essere in Vaticano con un pezzo particolare che sta preparando Gessica Mancini. L’inaugurazione ci sarà lunedì 9 dicembre”.

La Via dei Presepi prevede anche quest’anno un concorso che ufficializzerà i vincitori delle varie categorie lunedì 6 gennaio alle ore 17,30 presso la Palazzina dei Cacciatori.

IX Via dei Presepi

7 dicembre 2019- 12 gennaio 2020

Orari di apertura: 10:00 - 12:30; 15:00 - 19:00

Ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi